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Настоящее фото товара Кресло офисное ТопЧеирс Аирон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное ТопЧеирс Аирон, черный
26 оценок
14 29025
18 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное ТопЧеирс Аирон, черный - фото 1Кресло офисное ТопЧеирс Аирон, черный - фото 2Кресло офисное ТопЧеирс Аирон, черный - фото 3Кресло офисное ТопЧеирс Аирон, черный - фото 4
Распродажа

Кресло офисное ТопЧеирс Аирон, черный

Артикул: CH-051-965
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина625 мм
  • Высота1250 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло ТопЧеирс Аирон офисное черное, обивка из сетки и текстиля, механизм качания Топ Ган

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина625 мм
  • Высота1250 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья630 мм
  • Высота до сиденья550 мм
  • Вес11 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12.4 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики600
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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