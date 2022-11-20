Характеристики товара
Описание
Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.
Возможные цвета исполнения: Черный, Оранжевый, Красный
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Ткань TW-11 черная, спинка – сетка
|Ткань TW-12 серый, Ткань S 12034-А черная, Ткань S 12034-А серая
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина700 мм
- Высота1100/1200 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья450/550 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- ОбивкаТкань TW-11, спинка – сетка
- Наполнительпоролон
- Цветрозовый, черный
- Страна изготовленияРоссия