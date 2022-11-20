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Кресло офисное Айхи

Артикул: CH-051-488
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - пластиковые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Черный, Оранжевый, Красный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань TW-11 черная, спинка – сеткаТкань TW-12 серый, Ткань S 12034-А черная, Ткань S 12034-А серая
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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1100/1200 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаТкань TW-11, спинка – сетка
  • Наполнительпоролон
  • Цветрозовый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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