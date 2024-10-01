Характеристики товара
Описание
Особенности кресла Simple:
- Поясничная поддержка: Важный элемент для поддержания правильной осанки и предотвращения болей в спине. Simple обеспечивает исключительную поддержку, снижая усталость при длительном сидении.
- Механизм качания «ТопГан»: Предлагает гибкую настройку наклона спинки, а также функцию фиксации кресла в рабочем положении для большего комфорта во время работы.
- Сетка и ткань: Комбинация сетки и ткани не только придает эстетический вид, но и обеспечивает вентиляцию.
- Немонолитный каркас и пластиковая крестовина: Придают креслу необходимую устойчивость и долговечность.
- Пластиковые подлокотники: Способствуют уменьшению нагрузки на плечи и предплечья.
- Ролики для паркета: Обеспечивают легкость перемещения.
- Идеальный выбор для многих: Благодаря способности выдерживать нагрузку до 120 кг и подходящей для различных групп по росту (до 185 см), Simple подойдет широкому кругу пользователей.
Simple — это прекрасное сочетание функциональности, комфорта и стильного дизайна.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Высота900/980 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья440/520 мм
- Цветчерный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки280 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки9.20 кг