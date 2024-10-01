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Операторское кресло Simple

Артикул: CH-066-560
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Особенности кресла Simple:

- Поясничная поддержка: Важный элемент для поддержания правильной осанки и предотвращения болей в спине. Simple обеспечивает исключительную поддержку, снижая усталость при длительном сидении.
- Механизм качания «ТопГан»: Предлагает гибкую настройку наклона спинки, а также функцию фиксации кресла в рабочем положении для большего комфорта во время работы.
- Сетка и ткань: Комбинация сетки и ткани не только придает эстетический вид, но и обеспечивает вентиляцию.
- Немонолитный каркас и пластиковая крестовина: Придают креслу необходимую устойчивость и долговечность.
- Пластиковые подлокотники: Способствуют уменьшению нагрузки на плечи и предплечья.
- Ролики для паркета: Обеспечивают легкость перемещения.
- Идеальный выбор для многих: Благодаря способности выдерживать нагрузку до 120 кг и подходящей для различных групп по росту (до 185 см), Simple подойдет широкому кругу пользователей.
Simple — это прекрасное сочетание функциональности, комфорта и стильного дизайна.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Высота900/980 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья440/520 мм
  • Цветчерный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки280 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки9.20 кг

Отзывы

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