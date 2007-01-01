Характеристики товара
Описание
Кресло офисное дизайнерское Клауд. Обитое тканью букле. Ткань букле в мебели – это тренд сезона и находится на пике популярности. Мебель из этой ткани добавляет пространству уюта и комфорта без лишней визуальной нагрузки, она тактильно притягательна. Хорошо сочетается с металлической ножкой из нержавеющей стали, покрытой глянцевым золотом методом гальваники, что экологично и долговечно в обслуживании. Создайте себе излюбленное пространство для работы, чтения книг или душевного разговора. На колесиках, крутящееся на 360гр, система газлифт. Цвет: молочный Ширина: 65см Глубина: 63см Высота: 89см Ширина сиденья: 48см Глубина сиденья: 48см Высота сиденья (нижнее положение): 49см Высота сиденья (верхнее положение): 59см Толщина мягкого блока: 8см Высота спинки: 43см Вес нетто: 12,5кг Вес брутто: 13,5кг 1шт/1кор Объем: 0,380 Гарантия 1 год
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина630 мм
- Высота890 мм
Параметры упаковки
- Вес упаковки13.86 кг
- Изделия стопируютсяНет