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Кресло офисное Cloud-2, букле, белый, золотой

Артикул: CH-076-788
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло офисное дизайнерское Клауд. Обитое тканью букле. Ткань букле в мебели – это тренд сезона и находится на пике популярности. Мебель из этой ткани добавляет пространству уюта и комфорта без лишней визуальной нагрузки, она тактильно притягательна. Хорошо сочетается с металлической ножкой из нержавеющей стали, покрытой глянцевым золотом методом гальваники, что экологично и долговечно в обслуживании. Создайте себе излюбленное пространство для работы, чтения книг или душевного разговора. На колесиках, крутящееся на 360гр, система газлифт. Цвет: молочный Ширина: 65см Глубина: 63см Высота: 89см Ширина сиденья: 48см Глубина сиденья: 48см Высота сиденья (нижнее положение): 49см Высота сиденья (верхнее положение): 59см Толщина мягкого блока: 8см Высота спинки: 43см Вес нетто: 12,5кг Вес брутто: 13,5кг 1шт/1кор Объем: 0,380 Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота890 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13.86 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло офисное Cloud-2, букле, белый, золотой
Кресло офисное Cloud-2, букле, белый, золотой
41 390
В корзине

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