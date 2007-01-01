Характеристики товара
Описание
Оригинальное мягкое дизайнерское кресло с удобными подлокотниками. Ножки выполнены из массива гевеи. В качестве обивки используется износостойкая прочная ткань шенилл, которая не истирается и не линяет со временем. Кресло отличает толстая спинка и сиденье, украшенные красивой строчкой, которая добавляет креслу интересной фактуры. Каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина810 мм
- Глубина720 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Высота посадочного места 420 мм
- Вес10.8 кг
- Материал сиденьяткань, шенилл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки12.80 кг
- Габариты упаковки для логистики820
- Изделия стопируютсяНет