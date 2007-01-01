Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Вэйл светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Вэйл светло-серый
Кресло Вэйл светло-серый - фото 1Кресло Вэйл светло-серый - фото 2Кресло Вэйл светло-серый - фото 3Кресло Вэйл светло-серый - фото 4Кресло Вэйл светло-серый - фото 5Кресло Вэйл светло-серый - фото 6Кресло Вэйл светло-серый - фото 7
Кресло Вэйл светло-серый

Артикул: CH-080-410
Основные характеристики
  • Ширина810 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Оригинальное мягкое дизайнерское кресло с удобными подлокотниками. Ножки выполнены из массива гевеи. В качестве обивки используется износостойкая прочная ткань шенилл, которая не истирается и не линяет со временем. Кресло отличает толстая спинка и сиденье, украшенные красивой строчкой, которая добавляет креслу интересной фактуры. Каркас выдерживает нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Высота посадочного места 420 мм
  • Вес10.8 кг
  • Материал сиденьяткань, шенилл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12.80 кг
  • Габариты упаковки для логистики820
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

