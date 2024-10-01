Товар в корзине. Перейти
Кресло Француз, коричневый - фото 1Кресло Француз, коричневый - фото 2Кресло Француз, коричневый - фото 3Кресло Француз, коричневый - фото 4Кресло Француз, коричневый - фото 5Кресло Француз, коричневый - фото 6Кресло Француз, коричневый - фото 7

Кресло Француз, коричневый

Артикул: CH-067-534
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло руководителя TopChairs Royal, черное
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Royal, черное от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло руководителя TopChairs Ultra, черное
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Ultra, черное от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мебельный велюр. Приятный, бархатистый на ощупь. Абсолютно весь мягкий, без жестких элементов. Легок и удобен в использовании. Полезен для позвоночника. Наполнитель не уминается.

Доступно в цветах:

- коричневый;

- шоколад;

- бежевый;

- бордовый;

- терракот;

- зеленый;

- синий;

- сиреневый;

- серый;

- графит.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина1050 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес12 кг
  • Максимальная нагрузка250 кг
  • НаполнительПенополиуретан
  • Материал чехлаМикровелюр
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.23 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

New
Фотография товара Кресло Француз угловой, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз угловой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Кресло Француз угловой, бежевый

8
В наличии 22 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз угловой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз угловой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Кресло Француз угловой, серый

13
В наличии 21 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло Француз, бежевый

12
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз оттоманка, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз оттоманка, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Кресло Француз оттоманка, коричневый

9
В наличии 21 шт.
New
Фотография товара Кресло Француз оттоманка, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз оттоманка, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Кресло Француз оттоманка, графит

10
В наличии 12 шт.
New
Настоящее фото товара Подвесное кресло Bonn с ротангом коричневое, бежевая подушка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Подвесное кресло Bonn с ротангом коричневое, бежевая подушка

9
New
Фотография товара Кресло District Lounge, букле, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло District Lounge, букле, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Кресло District Lounge, букле, светло-серый

14
В наличии 12 шт.В пути 6 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Кресло Харис регулируемое, замша, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Харис регулируемое, замша, синий, произведённого компанией ChiedoCover
16 99034
25 690 ₽Оптовая цена

Кресло Харис регулируемое, замша, синий

9
В наличии 20 шт.В пути 80 шт.
New
Фотография товара Кресло Блюз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Блюз, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Кресло Блюз

7
New
Фотография товара Кресло лаунж Jamie, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Jamie, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Jamie, горчичный

8
В наличии 61 шт.

Товар в корзине

Кресло Француз, коричневый
Кресло Француз, коричневый
от 23 090
В корзине

С этим товаром покупают