Настоящее фото товара Кресло Оррелл травяной, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Оррелл травяной
5 оценок
18 990
Кресло Оррелл травяной - фото 1Кресло Оррелл травяной - фото 2Кресло Оррелл травяной - фото 3Кресло Оррелл травяной - фото 4Кресло Оррелл травяной - фото 5Кресло Оррелл травяной - фото 6Кресло Оррелл травяной - фото 7
Кресло Оррелл травяной

Артикул: CH-080-426
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья650 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Мягкое кресло Оррелл стиль и комфорт для вашего пространства. В качестве обивки используется высокопрочная ткань велюр. Эта ткань не только приятна на ощупь, но и отличается износостойкостью и гигроскопичностью. Она быстро восстанавливает свою форму после механических воздействий или намокания. Мягкое сиденье с высокой анатомической спинкой подарит максимальный комфорт и уют, позволяя расслабиться даже при длительном сидении.;Сочетание черного каркаса и травяной велюровой обивки с красивой отдекорированной строчкой на спинке подчеркивает элегантность данной модели. Кресло вращается и имеет металлическую крестовину, обеспечивающей устойчивость и долговечность конструкции. Максимальная нагрузка на кресло составляет 120 кг, что гарантирует его надежность и долгий срок службы. Станет отличным выбором для дома, гостиной или столовой зоны. Такое сочетание эстетики и практичности делает кресло идеальным выбором для современных интерьеров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья650 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Высота посадочного места 440 мм
  • Вес11 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсалатовый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13 кг
  • Габариты упаковки для логистики720
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Кресло Оррелл травяной
Кресло Оррелл травяной
18 990
