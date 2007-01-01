Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Оррелл терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Оррелл терракотовый
14 оценок
18 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло Оррелл терракотовый - фото 1Кресло Оррелл терракотовый - фото 2Кресло Оррелл терракотовый - фото 3Кресло Оррелл терракотовый - фото 4Кресло Оррелл терракотовый - фото 5Кресло Оррелл терракотовый - фото 6Кресло Оррелл терракотовый - фото 7
NEW

Кресло Оррелл терракотовый

Артикул: CH-081-502
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло прозрачное Vanity, серый
Фотография товара Кресло прозрачное Vanity, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Remind с подлокотниками, бежевый
Фотография товара Кресло Remind с подлокотниками, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкое кресло Оррелл стиль и комфорт для вашего пространства. В качестве обивки используется высокопрочная ткань велюр. Эта ткань не только приятна на ощупь, но и отличается износостойкостью и гигроскопичностью. Она быстро восстанавливает свою форму после механических воздействий или намокания. Мягкое сиденье с высокой анатомической спинкой подарит максимальный комфорт и уют, позволяя расслабиться даже при длительном сидении. Сочетание черного каркаса и терракотовой велюровой обивки с красивой отдекорированной строчкой на спинке подчеркивает элегантность данной модели. Кресло вращается и имеет металлическую крестовину, обеспечивающей устойчивость и долговечность конструкции. Максимальная нагрузка на кресло составляет 120 кг, что гарантирует его надежность и долгий срок службы. Станет отличным выбором для дома, гостиной или столовой зоны. Такое сочетание эстетики и практичности делает кресло идеальным выбором для современных интерьеров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья650 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес11 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасавелюр, металл
  • Цветтерракот
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки745 мм
  • Вес упаковки13 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики720
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла - лучшие модели

New
Фотография товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша бежевый

8
В наличии 6 шт.
New
Фотография товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Кресло вращающееся Кимберли рогожка/замша зеленый

15
В наличии 6 шт.
New
Фотография товара Кресло Руди мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Руди мокка, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Кресло Руди мокка

8
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло Etna бежевое, основание черный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna бежевое, основание черный металл, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna бежевое, основание черный металл

5
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Etna зеленое, основание черный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna зеленое, основание черный металл, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna зеленое, основание черный металл

13
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Etna бежевое, основание хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna бежевое, основание хром, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna бежевое, основание хром

5
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло Etna серое, основание хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna серое, основание хром, произведённого компанией ChiedoCover
25 290

Кресло Etna серое, основание хром

5
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Ayla, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Ayla, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
15 990

Кресло лаунж Ayla, молочный

9
В наличии 29 шт.
New
Фотография товара Кресло Naree, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Naree, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990

Кресло Naree, бежевый

8
В наличии 36 шт.
New
Фотография товара Кресло лаунж Bones, жемчужный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Bones, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
43 990

Кресло лаунж Bones, жемчужный

15
В наличии 33 шт.

Товар в корзине

Кресло Оррелл терракотовый
Кресло Оррелл терракотовый
18 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности