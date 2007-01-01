Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Оррелл мокка, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Оррелл мокка
6 оценок
18 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло Оррелл мокка - фото 1Кресло Оррелл мокка - фото 2Кресло Оррелл мокка - фото 3Кресло Оррелл мокка - фото 4Кресло Оррелл мокка - фото 5Кресло Оррелл мокка - фото 6Кресло Оррелл мокка - фото 7
NEW

Кресло Оррелл мокка

Артикул: CH-080-425
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Enave белый, пластик
Фотография товара Стул Enave белый, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Гибсон, белый мрамор
Фотография товара Стол Гибсон, белый мрамор от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкое кресло Оррелл стиль и комфорт для вашего пространства. В качестве обивки используется высокопрочная ткань велюр. Эта ткань не только приятна на ощупь, но и отличается износостойкостью и гигроскопичностью. Она быстро восстанавливает свою форму после механических воздействий или намокания. Мягкое сиденье с высокой анатомической спинкой подарит максимальный комфорт и уют, позволяя расслабиться даже при длительном сидении. Сочетание черного каркаса и велюровой обивки цвета мокка с красивой отдекорированной строчкой на спинке подчеркивает элегантность данной модели. Кресло вращается и имеет металлическую крестовину, обеспечивающей устойчивость и долговечность конструкции. Максимальная нагрузка на кресло составляет 120 кг, что гарантирует его надежность и долгий срок службы. Станет отличным выбором для дома, гостиной или столовой зоны. Такое сочетание эстетики и практичности делает кресло идеальным выбором для современных интерьеров.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина830 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья650 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Высота посадочного места 440 мм
  • Вес11 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсветло-коричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13 кг
  • Габариты упаковки для логистики720
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

Фотография товара Кресло Француз угловой, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз угловой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена

Кресло Француз угловой, коричневый

14
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Француз, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Кресло Француз, графит

13
В наличии 7 шт.
Фотография товара Обеденное кресло Flow, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденное кресло Flow, черный, произведённого компанией ChiedoCover
26 290
Оптовая цена

Обеденное кресло Flow, черный

6
Фотография товара Кресло Ponpoun, бежевый, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ponpoun, бежевый, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
24 990
Оптовая цена

Кресло Ponpoun, бежевый, терракотовый

26
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Нэлли New, буклированный велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нэлли New, буклированный велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Кресло Нэлли New, буклированный велюр серый

26
В наличии 22 шт.В пути 18 шт.
Фотография товара Кресло Мarlow, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мarlow, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 890

Кресло Мarlow, светло-серый

14
Фотография товара Кресло Swan style chair, тёмно-серый, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Swan style chair, тёмно-серый, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
40 990

Кресло Swan style chair, тёмно-серый, искусственная замша

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло Dante, светло-коричневый, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
37 290

Кресло Dante, светло-коричневый, с подлокотниками

14
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло NARA medium, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло NARA medium, металл, произведённого компанией ChiedoCover
80 490

Кресло NARA medium, металл

6
В наличии 8 шт.
New
Фотография товара Кресло Оррелл травяной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оррелл травяной, произведённого компанией ChiedoCover
18 990

Кресло Оррелл травяной

5
В наличии 47 шт.

Товар в корзине

Кресло Оррелл мокка
Кресло Оррелл мокка
18 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности