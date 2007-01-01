Характеристики товара
Описание
Мягкое кресло Оррелл стиль и комфорт для вашего пространства. В качестве обивки используется высокопрочная ткань велюр. Эта ткань не только приятна на ощупь, но и отличается износостойкостью и гигроскопичностью. Она быстро восстанавливает свою форму после механических воздействий или намокания. Мягкое сиденье с высокой анатомической спинкой подарит максимальный комфорт и уют, позволяя расслабиться даже при длительном сидении. Сочетание черного каркаса и велюровой обивки цвета мокка с красивой отдекорированной строчкой на спинке подчеркивает элегантность данной модели. Кресло вращается и имеет металлическую крестовину, обеспечивающей устойчивость и долговечность конструкции. Максимальная нагрузка на кресло составляет 120 кг, что гарантирует его надежность и долгий срок службы. Станет отличным выбором для дома, гостиной или столовой зоны. Такое сочетание эстетики и практичности делает кресло идеальным выбором для современных интерьеров.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина830 мм
- Высота940 мм
- Ширина сиденья650 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Высота посадочного места 440 мм
- Вес11 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсветло-коричневый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Вес упаковки13 кг
- Габариты упаковки для логистики720
- Изделия стопируютсяНет