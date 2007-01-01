Товар в корзине. Перейти
Кресло лаунж Бостон, велюр, молочный - фото 1Кресло лаунж Бостон, велюр, молочный - фото 2Кресло лаунж Бостон, велюр, молочный - фото 3Кресло лаунж Бостон, велюр, молочный - фото 4Кресло лаунж Бостон, велюр, молочный - фото 5Кресло лаунж Бостон, велюр, молочный - фото 6Кресло лаунж Бостон, велюр, молочный - фото 7
NEW

Кресло лаунж Бостон, велюр, молочный

Артикул: CH-078-005
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Норд, микровельвет Velvet lux 85, ножки бук под лак
Фотография товара Кресло Норд, микровельвет Velvet lux 85, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современное комфортное кресло лаунж Minimo для отдыха и релакса. Обивка выполнена из рельефного велюра - износостойкий и простой в уходе материал. Сочетание мягкого сиденья шириной 60 см и эргономичной спинки, всё что необходимо для максимального комфорта. В качестве наполнителя в сиденье используются независимый пружинный блок по центру и мебельный поролон по краям. Независимые пружины обеспечивают ортопедический эффект и удобство, также при такой конструкции дольше сохраняется упругость сиденья и срок службы. Металлические ножки оснащены подпятниками, которые защищают напольные покрытия от царапин и препятствуют скольжению.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки11.50 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела кресла для дома

Товар в корзине

Кресло лаунж Бостон, велюр, молочный
Кресло лаунж Бостон, велюр, молочный
20 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.