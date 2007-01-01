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Настоящее фото товара Стул Луи Гост Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Луи Гост Черный, пластиковый
45 оценок
8 090
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Стул Луи Гост Черный, пластиковый - фото 1

Стул Луи Гост Черный, пластиковый

Артикул: CH-012-343
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Откройте для себя стул Луи Гост от всемирно известного бренда Картелл. Этот предмет мебели стал иконой современного дизайна, сочетающей в себе элегантность классической эпохи и инновационные материалы.

С размерами в ширину 54 см, глубину 49 см и высоту 95 см, Луи Гост обладает идеальными пропорциями, гармонично вписывающимися в любое пространство. Высота сидения в 47 см обеспечивает комфортное размещение за столом, делая его идеальным выбором как для домашнего использования, так и для общественных пространств.

Изготовленный из высококачественного поликарбоната, этот стул не только удивительно прочен и долговечен, но и легок в уходе. Поликарбонатный материал придает изделию прозрачность и легкость, создавая ощущение воздушности и открытости пространства.

Цветовая палитра Луи Гост в ассортименте позволяет подобрать вариант, который будет гармонировать с любым интерьером. Выбор цвета становится игрой в стиле и настроение, предоставляя возможность создать уникальный и персонализированный интерьер.

Стул Луи Гост – это не просто мебель, это произведение искусства, способное преобразить любое пространство. Подарите себе ощущение роскоши и комфорта с этим шедевром от Картелл.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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