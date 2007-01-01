Характеристики товара
Описание
Откройте для себя стул Луи Гост от всемирно известного бренда Картелл. Этот предмет мебели стал иконой современного дизайна, сочетающей в себе элегантность классической эпохи и инновационные материалы.
С размерами в ширину 54 см, глубину 49 см и высоту 95 см, Луи Гост обладает идеальными пропорциями, гармонично вписывающимися в любое пространство. Высота сидения в 47 см обеспечивает комфортное размещение за столом, делая его идеальным выбором как для домашнего использования, так и для общественных пространств.
Изготовленный из высококачественного поликарбоната, этот стул не только удивительно прочен и долговечен, но и легок в уходе. Поликарбонатный материал придает изделию прозрачность и легкость, создавая ощущение воздушности и открытости пространства.
Цветовая палитра Луи Гост в ассортименте позволяет подобрать вариант, который будет гармонировать с любым интерьером. Выбор цвета становится игрой в стиле и настроение, предоставляя возможность создать уникальный и персонализированный интерьер.
Стул Луи Гост – это не просто мебель, это произведение искусства, способное преобразить любое пространство. Подарите себе ощущение роскоши и комфорта с этим шедевром от Картелл.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина490 мм
- Высота950 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет