легкие и практичные пластиковые стулья на четырех ножках, отличный вариант для общественных мест, образовательных учреждений и мероприятий. Широкая палитра цветов: от ярких до спокойных натуральных оттенков. Это самая доступная модель в каталоге, которая идеально сочетает в себе соотношение цены и качества. Покрытие металлического каркаса устойчиво к царапинам. Пластиковые сидение и спинка также предназначены для повышенных эксплуатационных нагрузок, характерных для зон общественного питания.
Стул легко стопируется по 10 штук. Стул, может быть, выполнен на шести вариантах каркаса и доступен для заказа в 16 различных цветах пластика
Покрытие каркаса: Хром
Материал сиденья: Пластик
Цена указана со столиком TLT
Возможны другие варианты столиков.
Стул мягкий каркас хром коричневый
Стул мягкий каркас хром серый
Стул мягкий каркас хром олива
Стул мягкий каркас хром серый, экокожа
Стул мягкий каркас хром белый
Стул мягкий каркас хром бежевый
Стул мягкий каркас металл хром серый
Стул Eames DAW красный