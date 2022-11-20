Товар в корзине. Перейти
Стул прозрачный Алегра красный - фото 1Стул прозрачный Алегра красный - фото 2

Стул прозрачный Алегра красный

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул прозрачный Алегра янтарный
Стул прозрачный Алегра янтарный
Следующий Стул прозрачный Алегра
Стул прозрачный Алегра янтарный

Характеристики товара

Описание

Прозрачный стул Allegra с корпусом из прозрачного перерабатываемого поликарбоната и ножками из хромированной стали. Благодаря хромированному стальному каркасу, стулья Allegra устойчивы и, несмотря на вес всего в 5.5 кг, выдерживают большие нагрузки.

Особенности:
- изготовлен из высококачественного прозрачного поликарбоната;
- каркас выполнен из хромированной стали;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования исключительно в помещении.

Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 520х700х990 мм.
Объем упаковки: 0.361 м³.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Страна изготовленияТурция

Похожие товары

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.
Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
71

Стул Eames Зеленый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 310 шт.
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29019
8 990 ₽Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 100 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Салатник Голубка D22.5, произведённого компанией ChiedoCover
210
Оптовая цена
6

Салатник Голубка D22.5

Настоящее фото товара Салатник Голубка 360, произведённого компанией ChiedoCover
137
Оптовая цена
11

Салатник Голубка 360

Банкетка Бруклин, вельвет черный, золотоНастоящее фото товара Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
14

Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото

В наличии 4 шт.
Банкетка Инсигния, вельвет серый, сереброНастоящее фото товара Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена
9

Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро

Сервировочная доска 13Настоящее фото товара Сервировочная доска 13, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
13

Сервировочная доска 13

Стол-трансформер ЛикатаНастоящее фото товара Стол-трансформер Ликата, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
12

Стол-трансформер Ликата

Стол-трансформер Линвуд белыйНастоящее фото товара Стол-трансформер Линвуд белый, произведённого компанией ChiedoCover
от51 990
Оптовая цена
9

Стол-трансформер Линвуд белый

Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-CH, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
15

Конференц кресло Форум-CH

Настоящее фото товара Кресло Дарем Оптима, произведённого компанией ChiedoCover
от67 290
Оптовая цена
8

Кресло Дарем Оптима

Другие товары из разделадля улицы
Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
6

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 тортора/ бежевый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
15

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ бежевый