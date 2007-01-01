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Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл
50 оценок
1 490
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл производства ChiedoCover
+6Реальное изображение товара 7 Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл производства ChiedoCover

Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл

Артикул: CH-020-794
50 оценок
Основные характеристики
  • Материалэкокожа
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля стульев, для стульев Eames
  • Цветоранжевый
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Чехол на стул – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей, банкетных залов и кейтеринговых компаний. Изготовленный из высококачественной эластичной ткани, он легко надевается на стулья, создавая аккуратный и стильный внешний вид.

Преимущества:
Элегантный дизайн: добавляет торжественности и уюта, подходит для мероприятий любого формата.
Универсальность: подходит для большинства стандартных стульев с округлой спинкой.
Простота использования: легко надевается и снимается, не требует глажки.
Долговечность: износостойкая ткань выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.
Экономия: доступное решение для обновления интерьера без замены мебели.
Легкость в уходе: легко стирается в машинке, быстро сохнет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалэкокожа
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля стульев, для стульев Eames
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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