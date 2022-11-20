Стул Bride пластик черный

13 оценок

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Характеристики товара

Описание

Стул из прочного пластика в классическом дизайне и станет дополнением кухни, ресторана или кафе. Для изготовления использован PP-пластик - прочный, износостойкий и термостойкий материал. Спинка с геометричным дизайном. Максимальная нагрузка стула до 120 кг.

Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.



Данные для логистики:
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 104*41*66
Вес брутто: 17
Объем: 0,281

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина480 мм
  • Вес3,6 кг
  • Материалпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный

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