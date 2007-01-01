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Настоящее фото товара Стул Кьявари Брайд пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кьявари Брайд пластик черный
26 оценок
3 49056
7 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Кьявари Брайд пластик черный - фото 1Стул Кьявари Брайд пластик черный - фото 2Стул Кьявари Брайд пластик черный - фото 3Стул Кьявари Брайд пластик черный - фото 4Стул Кьявари Брайд пластик черный - фото 5Видеообзор моделей стула Кьявари - ChiedoCover - видео 6Распаковка стульев Кьявари (Chiavari) ChiedoCover - видео 7Проверка на прочность стула Кьявари ChiedoCover - видео 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Кьявари Брайд пластик черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Кьявари Брайд пластик черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Кьявари Брайд пластик черный производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 5 Стул Кьявари Брайд пластик черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Кьявари Брайд пластик черный производства ChiedoCover
+3Реальное изображение товара 7 Стул Кьявари Брайд пластик черный производства ChiedoCover
Распродажа

Стул Кьявари Брайд пластик черный

Артикул: CH-026-380
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Кьявари пластик черный обеденный для кухни

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес3.6 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке7 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки1600 мм
  • Вес упаковки3.7 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики890
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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