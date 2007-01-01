Характеристики товара
Описание
Современная модель кресла SPRINTER имеет гармоничный дизайн и отлично впишется практичеки в любой дизайн интерьера. Высокая спинка, наличие 2 подушек обеспечат максимальный комфорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина600 мм
- Высота1230 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Вес20 кг
- Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
- Материалэкокожа, пластик, металл
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет