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Кресло поворотное Leonardo, голубой, экокожа

Артикул: CH-076-130
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современная модель кресла SPRINTER имеет гармоничный дизайн и отлично впишется практичеки в любой дизайн интерьера. Высокая спинка, наличие 2 подушек обеспечат максимальный комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1230 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Вес20 кг
  • Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
  • Материалэкокожа, пластик, металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Кресло поворотное Leonardo, голубой, экокожа
Кресло поворотное Leonardo, голубой, экокожа
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