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Кресло поворотное Queen, бежевый, экокожа

Артикул: CH-076-132
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло КИНГ А является компаньоном стула КИНГ КФ. Сидение и спинка мягкие, а так же имеют удобную форму что создает дополнительный комфорт. Внутренняя сторона стула имеет декоративную вышивку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Высота1150 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Вес17.6 кг
  • Максимальная нагрузкадо 150 кг кг
  • Материалэкокожа, металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Кресло поворотное Queen, бежевый, экокожа
Кресло поворотное Queen, бежевый, экокожа
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В корзине

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