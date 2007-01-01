Характеристики товара
Описание
Современное кресло BORIS изготовлено из износостойкой ткани и прочного армированного полиамида. Удобная форма спинки и сидения, откидные подлокотники гарантируют максимальный комфорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Высота1020 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Вес13.5 кг
- Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
- Материалткань, пластик
- Материал сиденьяткань
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет