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Кресло поворотное Maksim, серый, ткань

Артикул: CH-076-131
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современное кресло BORIS изготовлено из износостойкой ткани и прочного армированного полиамида. Удобная форма спинки и сидения, откидные подлокотники гарантируют максимальный комфорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Высота1020 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Вес13.5 кг
  • Максимальная нагрузкадо 120 кг кг
  • Материалткань, пластик
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло поворотное Maksim, серый, ткань
Кресло поворотное Maksim, серый, ткань
27 190
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