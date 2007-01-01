Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Сан Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Сан Б/П
14 оценок
2 890
Кресло Сан Б/П - фото 1Кресло Сан Б/П - фото 2Кресло Сан Б/П - фото 3Кресло Сан Б/П - фото 4Кресло Сан Б/П - фото 5

Артикул: CH-069-654
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина655 мм
  • Высота780/920 мм
  • Глубина сиденья355 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Comfort, топ-ган, хром
Фотография товара Кресло Comfort, топ-ган, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Moderno GTS, пиастра, хром
Фотография товара Кресло Moderno GTS, пиастра, хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло имеет эргономичную спинку с боковой поддержкой спины, фиксируется в любом положении и позволяет сохранить правильное положение при использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки225 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

2 890
