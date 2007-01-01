Характеристики товара
Описание
Кресло имеет эргономичную спинку с боковой поддержкой спины, фиксируется в любом положении и позволяет сохранить правильное положение при использовании.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина655 мм
- Высота780/920 мм
- Глубина сиденья355 мм
- Высота до сиденья420/560 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки225 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет