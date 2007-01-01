Характеристики товара
Описание
Современное компактное кресло для персонала отлично подойдет для открытых офисов и коворкингов. Сетчатая спинка обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха, что важно при длительной работе. Широкие пластиковые подлокотники интегрированы в каркас. Механизм качания регулирует высоту сиденья, поддерживает свободное качание и фиксацию в рабочем положении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина640 мм
- Высота915/1015 мм
- Ширина сиденья495 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья425/525 мм
Параметры упаковки
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки280 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет