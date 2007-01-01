Характеристики товара
Описание
Кресло-качалка изготовлена из износостойкой ткани и натуральной древесины. Есть выступающий подголовик, и регулируемая подножка. Подойдет для дома, садовой зоны, а так же общественного места.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина1150 мм
- Высота910 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Вес9.5 кг
- Максимальная нагрузкадо 150 кг кг
- Материалткань, дерево
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасабереза
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет