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Кресло-качалка Deco, ткань, серый, белый

Артикул: CH-076-422
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло-качалка изготовлена из износостойкой ткани и натуральной древесины. Есть выступающий подголовик, и регулируемая подножка. Подойдет для дома, садовой зоны, а так же общественного места.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина1150 мм
  • Высота910 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Вес9.5 кг
  • Максимальная нагрузкадо 150 кг кг
  • Материалткань, дерево
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасабереза
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Кресло-качалка Deco, ткань, серый, белый
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