Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Tolix, черный матовый, патина, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Tolix, черный матовый, патина
10 оценок
2 99057
6 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Tolix, черный матовый, патина - фото 1
Фотографии покупателей
Реальное изображение товара 1 Кресло Tolix, черный матовый, патина производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Tolix, черный матовый, патина производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Кресло Tolix, черный матовый, патина производства ChiedoCover
Распродажа

Кресло Tolix, черный матовый, патина

Артикул: CH-082-831
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота730 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул-кресло Самба, синий
Фотография товара Стул-кресло Самба, синий от компании ChiedoCover.
Следующий Стул-кресло Самба, белый
Фотография товара Стул-кресло Самба, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Tolix - это абсолютно культовый стул, настоящая легенда промышленного дизайна.

Прочная металлическая конструкция этого стула выдержит интенсивное использование, обеспечивая долгие годы безупречной службы. Геометрически четкий силуэт и лаконичные линии подчеркнут современный характер вашего заведения, создавая атмосферу стильного минимализма.

Высокая, узкая спинка с вертикальной рельефной вставкой придает стулу выразительность, а слегка изогнутое сиденье с перфорацией обеспечивает комфорт даже при длительном использовании. Ваши гости оценят заботу о деталях!

Мы понимаем, насколько важна надежность в сфере HoReCa. Именно поэтому при создании этого стула мы уделили особое внимание качеству материалов и конструкции. Металлическая рама с прочным покрытием устойчива к царапинам и сколам, а перфорированное сиденье не только добавляет стиля, но и обеспечивает отличную вентиляцию, предотвращая скопление влаги.

Ключевые преимущества:

• Непревзойденная прочность: Выдержит интенсивную эксплуатацию в заведениях с высокой проходимостью.
• Легкость в уходе: Металлические поверхности легко очищаются от загрязнений, что экономит время и ресурсы.
• Современный дизайн: Подчеркнет индивидуальность вашего заведения и создаст стильную атмосферу.
• Комфорт для гостей: Эргономичное сиденье и высокая спинка обеспечат комфортное времяпрепровождение.
• Долгосрочная инвестиция: Забудьте о частой замене мебели – этот стул прослужит вам долгие годы!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота730 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал сиденьяметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, бронза
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела стулья в стиле лофт

Фотография товара Скамья Лофт-12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Скамья Лофт-12

41
Фотография товара Скамья Лофт-12 НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-12 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Скамья Лофт-12 НМ

38
Распродажа
Фотография товара Табурет Лофт-11 М, экокожа BLACK, каркас черный муар Ral 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М, экокожа BLACK, каркас черный муар Ral 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79071
5 990 ₽Оптовая цена

Табурет Лофт-11 М, экокожа BLACK, каркас черный муар Ral 9005

8
В наличии 32 шт.
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49060
6 190 ₽

Стул Tolix, серебристый

7
В наличии 26 шт.
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49060
6 190 ₽

Стул Tolix, красный

5
В наличии 28 шт.
Любой цвет
Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29060
8 190 ₽

Стул Tolix Wood со спинкой барный, серебро

8
Распродажа
Фотография товара Кресло Tolix, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tolix, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 79060
6 890 ₽

Кресло Tolix, черный

5
Распродажа
Фотография товара Кресло Tolix, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tolix, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 79060
6 890 ₽

Кресло Tolix, бирюзовый

5
Распродажа
Фотография товара Стул Tolix, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49060
6 190 ₽

Стул Tolix, бирюзовый

11
New
Настоящее фото товара Стул Shell, ножки черные, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
29 390

Стул Shell, ножки черные, бежевый

9

Товар в корзине

Кресло Tolix, черный матовый, патина
Кресло Tolix, черный матовый, патина
2 990
6 890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 05.12.2022 Трансформация Диван-кровати
Трансформация Диван-кровати

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 30.05.2018 Последние скидки в мае
Последние скидки в мае

Всем, кто планировал приобрести наши изделия, или не планировал, а просто любовался и мечтал - с 18 по 21 мая включительно действует щедрое предложение: Скидка в 20%. Всем. На все.

Новость от 24.10.2022 В черной черной комнате...
В черной черной комнате...

Перейдите, чтобы узнать подробности