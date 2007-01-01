Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Tolix, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Tolix, красный
5 оценок
2 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Tolix, красный - фото 1Стул Tolix, красный - фото 2Стул Tolix, красный - фото 3Стул Tolix, красный - фото 4
Любой цвет

Изготовим стулья Tolix в любом объеме и в любом цвете по палитре RAL

Стул Tolix, красный

Артикул: CH-080-169
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лофт 16
Фотография товара Стул Лофт 16 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул уличный Престиж
Фотография товара Стул уличный Престиж от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул TOLIX красный глянцевый, экокожа, пластик, металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяметалл
  • Материал каркасасталь
  • Цветкрасный
  • Цвет каркасакрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки1520 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки35.20 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Габариты упаковки для логистики460
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела стулья в стиле лофт

Фотография товара Скамья Лофт-12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Скамья Лофт-12

41
Фотография товара Скамья Лофт-12 М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-12 М, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Скамья Лофт-12 М

45
Фотография товара Скамья Лофт-12 НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Лофт-12 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Скамья Лофт-12 НМ

38
Распродажа
Фотография товара Кресло из металла Реальмон-18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло из металла Реальмон-18, произведённого компанией ChiedoCover
36 7909
39 990 ₽Оптовая цена

Кресло из металла Реальмон-18

45
Распродажа
Фотография товара Кресло Designe, рогожка серая, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Designe, рогожка серая, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от11 00036
16 990 ₽

Кресло Designe, рогожка серая, каркас черный муар

43
Распродажа
Фотография товара Стул Kato с подлокотниками, велюр, массив бука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kato с подлокотниками, велюр, массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89075
22 900 ₽

Стул Kato с подлокотниками, велюр, массив бука

9
Распродажа
Фотография товара Стул Mix, рогожка Austin 20 Graphite от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mix, рогожка Austin 20 Graphite, произведённого компанией ChiedoCover
от7 0902
7 190 ₽

Стул Mix, рогожка Austin 20 Graphite

14
Распродажа
Фотография товара Табурет Лофт-11 Н, ЛДСП Орех Гварнери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 Н, ЛДСП Орех Гварнери, произведённого компанией ChiedoCover
от1 39080
6 790 ₽Оптовая цена

Табурет Лофт-11 Н, ЛДСП Орех Гварнери

14
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Табурет Лофт-11 М, экокожа BLACK, каркас черный муар Ral 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М, экокожа BLACK, каркас черный муар Ral 9005, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69039
5 990 ₽Оптовая цена

Табурет Лофт-11 М, экокожа BLACK, каркас черный муар Ral 9005

8
В наличии 32 шт.
Любой цвет
Фотография товара Стул Tolix, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tolix, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890

Стул Tolix, серебристый

7

Товар в корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности