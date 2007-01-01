Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Fly, спинка гобелен Cilim 2332, велюр Velutto 29, ножки металл
Стул Fly, спинка гобелен Cilim 2332, велюр Velutto 29, ножки металл
12 оценок
10 290
Стул Fly, спинка гобелен Cilim 2332, велюр Velutto 29, ножки металл - фото 1Стул Fly, спинка гобелен Cilim 2332, велюр Velutto 29, ножки металл - фото 2Стул Fly, спинка гобелен Cilim 2332, велюр Velutto 29, ножки металл - фото 3Стул Fly, спинка гобелен Cilim 2332, велюр Velutto 29, ножки металл - фото 4
Стул Fly, спинка гобелен Cilim 2332, велюр Velutto 29, ножки металл

Артикул: CH-082-822
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасагнутоклееная фанера
  • Материал ножекметалл по RAL
  • Цветкрасный
  • Обивкагобелен

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

