Стул Tolix барный с подлокотниками, белый
Стул Tolix барный с подлокотниками, белый
15 оценок
3 29060
8 190 ₽
Стул Tolix барный с подлокотниками, белый - фото 1Стул Tolix барный с подлокотниками, белый - фото 2Стул Tolix барный с подлокотниками, белый - фото 3Стул Tolix барный с подлокотниками, белый - фото 4Стул Tolix барный с подлокотниками, белый - фото 5
Любой цвет

Изготовим стулья Tolix в любом объеме и в любом цвете по палитре RAL

Стул Tolix барный с подлокотниками, белый

Артикул: CH-080-433
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья755 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки1440 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Вес упаковки38.40 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики450
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул Tolix барный с подлокотниками, белый
Стул Tolix барный с подлокотниками, белый
от 3 290
8 190 ₽
