Кресло Вэйл темно-серый
Кресло Вэйл темно-серый
6 оценок
17 990
Кресло Вэйл темно-серый - фото 1Кресло Вэйл темно-серый - фото 2Кресло Вэйл темно-серый - фото 3Кресло Вэйл темно-серый - фото 4Кресло Вэйл темно-серый - фото 5Кресло Вэйл темно-серый - фото 6Кресло Вэйл темно-серый - фото 7
NEW

Кресло Вэйл темно-серый

Артикул: CH-080-414
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина810 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина810 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Высота посадочного места 420 мм
  • Вес10.8 кг
  • Материал сиденьяткань, шенилл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12.80 кг
  • Габариты упаковки для логистики820
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Кресло Вэйл темно-серый
Кресло Вэйл темно-серый
17 990
