Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Высота1030/1140 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья460/570 мм
- Высота спинки600 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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