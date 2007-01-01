Характеристики товара
Описание
Стильный стул-кресло в обивке из ткани отличается качеством исполнения и прочными материалами.Благодаря лаконичному дизайну такой стул прекрасно дополнит современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота820 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Вес9.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл, ткань
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет