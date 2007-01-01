Характеристики товара
Описание
Кресло Кимберли — это стильный акцент для интерьера, сочетающий в себе актуальные материалы и продуманную форму. Сочетание зеленой рогожки и гладкой замши по бокам создаёт интересный визуальный контраст и подчёркивает комфортный, обволакивающий силуэт. Вращающийся механизм обеспечивает лёгкое вращение сиденья, делая кресло особенно удобным для работы, отдыха или общения. Широкая посадка, высокая спинка и поддержка рук создают идеальные условия для комфортного времяпрепровождения. Прочная металлическая база выдерживает нагрузку до 120 кг и гарантирует стабильность при ежедневном использовании. Кресло органично впишется как в интерьер кухни, офиса, кабинета или зоны отдыха, так и в стильные общественные пространства. Современное сочетание тканей, практичность и эргономика делают эту модель не только эффектной, но и по-настоящему удобной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина660 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья43 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота посадочного места 490 мм
- Вес7.8 кг
- Материал сиденьярогожка, замша
- Материал каркасасталь
- Допустимая нагрузка120
- Цветзеленый
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки534 мм
- Вес упаковки9.30 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет