Характеристики товара
Описание
Кружка «Зеленый чай» выполнена из прозрачного стекла. Такой дизайн делает её особенно нежной и стильной. Кружка вместительная, высота стенок равна 90 мм, диаметр 10,2 см, а объем 200 мл. Производитель предусмотрел достаточно плотное дно и удобную ручку. Материал термоустойчивый, поэтому он легко выдерживает температуру горячих напитков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота90 мм
- Диаметр102 мм
- Вес0.241 кг
- Объем0.2 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке20 шт