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Кружка «Зеленый чай», стекло 0,2л - фото 1Кружка «Зеленый чай», стекло 0,2л - фото 2

Кружка «Зеленый чай», стекло 0,2л

Артикул: CH-065-745
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кружка «Зеленый чай» выполнена из прозрачного стекла. Такой дизайн делает её особенно нежной и стильной. Кружка вместительная, высота стенок равна 90 мм, диаметр 10,2 см, а объем 200 мл. Производитель предусмотрел достаточно плотное дно и удобную ручку. Материал термоустойчивый, поэтому он легко выдерживает температуру горячих напитков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота90 мм
  • Диаметр102 мм
  • Вес0.241 кг
  • Объем0.2 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт

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