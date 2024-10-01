Товар в корзине. Перейти
Кружка «Виллоу» фарфор, 0,285л - фото 1Кружка «Виллоу» фарфор, 0,285л - фото 2

Кружка «Виллоу» фарфор, 0,285л

Артикул: CH-065-792
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бокал для пива «Бистро», 0.4л
Фотография товара Бокал для пива «Бистро», 0.4л от компании ChiedoCover.
Следующий Бокал для бренди «Баллон», стекло
Фотография товара Бокал для бренди «Баллон», стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина120 мм
  • Вес0.310 кг
  • Объем0.285 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пиала для чая «Проотель» двойные стенки, 230мл, термостойкое стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от520

Пиала для чая «Проотель» двойные стенки, 230мл, термостойкое стекло, прозрачный

13
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Ресторан» для стейка, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Ресторан» для стейка

9
В наличии 184 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л

12
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кейрвейр» , произведённого компанией ChiedoCover
от220
Оптовая цена

Чашка чайная «Кейрвейр»

15
В наличии 1343 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь красный», произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь красный»

11
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от3 040

Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло

15
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Чашка кофейная «Аркадия», фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от310
Оптовая цена

Чашка кофейная «Аркадия», фарфор

14
В наличии 241 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка керамика, диаметр 180мм, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Тарелка керамика, диаметр 180мм

6
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кантри» , произведённого компанией ChiedoCover
от410
Оптовая цена

Чашка чайная «Кантри»

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Кунстверк», диаметр 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от71013
810 ₽Оптовая цена

Тарелка «Кунстверк», диаметр 290мм

6
В наличии 205 шт.

Другие товары из раздела кружки

Фотография товара Кружка «Млечный путь», фарфор 0,35л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Млечный путь», фарфор 0,35л, произведённого компанией ChiedoCover
от270
Оптовая цена

Кружка «Млечный путь», фарфор 0,35л

13
В наличии
Настоящее фото товара Кружка для горячих напитков «Проотель», 0,38л, произведённого компанией ChiedoCover
от680

Кружка для горячих напитков «Проотель», 0,38л

15
В наличии 660 шт.
Настоящее фото товара Кружка для горячих напитков «Проотель», 0,35л, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Кружка для горячих напитков «Проотель», 0,35л

13
В наличии 326 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Крафт Эппл», стекло 0,285л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 570
Оптовая цена

Кружка «Крафт Эппл», стекло 0,285л

15
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Лайт», фарфор 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от230
Оптовая цена

Кружка «Лайт», фарфор 0,3л

9
В наличии 995 шт.
Фотография товара Кружка «Фитнес», стекло 0,32л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Фитнес», стекло 0,32л, произведённого компанией ChiedoCover
от100
Оптовая цена

Кружка «Фитнес», стекло 0,32л

14
В наличии 300 шт.
Фотография товара Кружка «Опшенс», фарфор 0,26л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кружка «Опшенс», фарфор 0,26л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040
Оптовая цена

Кружка «Опшенс», фарфор 0,26л

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Сиель блан», керамика 0,18л, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Кружка «Сиель блан», керамика 0,18л

14
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Кружка «Ловатт», 0,2л, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 300

Кружка «Ловатт», 0,2л, розовый

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кружка с двойной стенкой, фарфор 0,25л, произведённого компанией ChiedoCover
от4 240

Кружка с двойной стенкой, фарфор 0,25л

10
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Кружка «Виллоу» фарфор, 0,285л
Кружка «Виллоу» фарфор, 0,285л
от 1 570
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пиала для чая «Проотель» двойные стенки, 230мл, термостойкое стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от520

Пиала для чая «Проотель» двойные стенки, 230мл, термостойкое стекло, прозрачный

13
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Ресторан» для стейка, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Ресторан» для стейка

9
В наличии 184 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л

12
В наличии
Настоящее фото товара Чашка чайная «Кейрвейр» , произведённого компанией ChiedoCover
от220
Оптовая цена

Чашка чайная «Кейрвейр»

15
В наличии 1343 шт.