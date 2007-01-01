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Настоящее фото товара Кружка 300 мл, фарфор, Аристократ, произведённого компанией ChiedoCover
Кружка 300 мл, фарфор, Аристократ
15 оценок
690
Товар в корзине. Перейти
Кружка 300 мл, фарфор, Аристократ - фото 1

Кружка 300 мл, фарфор, Аристократ

Артикул: CH-071-464
15 оценок
Основные характеристики
  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
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