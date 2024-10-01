Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0.246 кг
- Объем0.38 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветпрозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Чашка чайная «Лив»
Тарелка мелкая «Кунстверк», диаметр 200мм
Стакан смесительный «Камберленд», хрустальное стекло
Чашка чайная «Проотель»
Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 265мм
Стакан смесительный «Таймлесс», стекло 0.75 л
Чашка кофейная «Торино»
Тарелка «Эволюшнс Уайт»
Кружка «Кватро Стаджони», стекло 0,415л
Тарелка «Кунстверк», диаметр 175мм
Кружка «Кунстверк», фарфор 0,3л
Кружка «Каппучино», стекло 0,3л
Кружка «С добрым утром», стекло 0,32л
Кружка для горячих напитков «Проотель» 0,16л
Кружка «Опшенс», фарфор 0,26л
Кружка «Лягушка», фарфор 0,25л
Кружка, керамика 0,28л
Кружка «Кашуб-хел», фарфор 0,17л
Кружка «Ловатт», 0,2л, розовый
Кружка, стекло 0,296л