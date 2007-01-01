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Настоящее фото товара Кружка "Элеганс", 300 мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
Кружка "Элеганс", 300 мл, фарфор
13 оценок
1 090
Товар в корзине. Перейти
Кружка "Элеганс", 300 мл, фарфор - фото 1

Кружка "Элеганс", 300 мл, фарфор

Артикул: CH-071-462
13 оценок
Основные характеристики
  • Высота100 мм
  • Диаметр80 мм
  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Диаметр80 мм
  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

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