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Крышка для чайника «Афродита», фарфор, белый - фото 1

Крышка для чайника «Афродита», фарфор, белый

Артикул: CH-064-986
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0,1 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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