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Крышка, нержавеющая сталь, d240 - фото 1

Крышка, нержавеющая сталь, d240

Артикул: CH-058-358
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота65 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес0,372 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый, серебряный

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