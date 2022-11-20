Характеристики товара
Описание
Ширина: 800 мм
Высота: 450 мм
Длина: 2000 мм
Ширина: 800 мм
Высота: 450 мм
Длина: 2000 мм
Кушетка медицинская смотровая М111-03
Кушетка смотровая медицинская широкая М111-030
Кушетка медицинская смотровая MD KС
Кушетка смотровая медицинская М111-033
Кушетка медицинская смотровая трехсекционная М111-036
Кушетка смотровая медицинская М111-037
Кушетка медицинская смотровая М111-038
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