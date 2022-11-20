Товар в корзине. Перейти
Кушетка КП - фото 1

Кушетка КП

7 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кушетка медицинская смотровая М111-03
Кушетка медицинская смотровая М111-03
Следующий Кушетка смотровая медицинская широкая М111-030
Кушетка медицинская смотровая М111-03

Характеристики товара

Описание

Ширина: 800 мм

Высота: 450 мм

Длина: 2000 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая М111-03, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
14

Кушетка медицинская смотровая М111-03

Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская широкая М111-030, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена
15

Кушетка смотровая медицинская широкая М111-030

Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая MD KС, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
6

Кушетка медицинская смотровая MD KС

Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская М111-033, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
14

Кушетка смотровая медицинская М111-033

Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая трехсекционная М111-036, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена
14

Кушетка медицинская смотровая трехсекционная М111-036

Настоящее фото товара Кушетка смотровая медицинская М111-037, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
9

Кушетка смотровая медицинская М111-037

Настоящее фото товара Кушетка медицинская смотровая М111-038, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена
10

Кушетка медицинская смотровая М111-038

С этим товаром покупают
Ковролин LazioНастоящее фото товара Ковролин Lazio, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
14

Ковролин Lazio

Полукресло Самбука экокожаНастоящее фото товара Полукресло Самбука экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99013
11 390 ₽
11

Полукресло Самбука экокожа

Обувница Парма 1Настоящее фото товара Обувница Парма 1, произведённого компанией ChiedoCover
от32 890
Оптовая цена
6

Обувница Парма 1

Настоящее фото товара Обувница Лотос 1, произведённого компанией ChiedoCover
от37 290
Оптовая цена
14

Обувница Лотос 1

Кресло ХукерНастоящее фото товара Кресло Хукер, произведённого компанией ChiedoCover
от34 900
8

Кресло Хукер

Настоящее фото товара Подвесной светильник Gioia №2, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
6

Подвесной светильник Gioia №2

В наличии 50 шт.
Массажный стол US MEDICA BORA-BORAНастоящее фото товара Массажный стол US MEDICA BORA-BORA, произведённого компанией ChiedoCover
от46 890
Оптовая цена
9

Массажный стол US MEDICA BORA-BORA

Массажный стол US MEDICA MALIBUНастоящее фото товара Массажный стол US MEDICA MALIBU, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена
13

Массажный стол US MEDICA MALIBU

Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковыйНастоящее фото товара Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99022
13 990 ₽Оптовая цена
5

Стол Кейт 240 складной чемодан пластиковый