Товар в корзине. Перейти
Ложка десертная «Сибарис» сталь, металлический - фото 1

Ложка десертная «Сибарис» сталь, металлический

Артикул: CH-061-202
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка десертная «Равенна» сталь нержавеющая, серебристый
Фотография товара Ложка десертная «Равенна» сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка десертная «Каллиполис» сталь, металлический
Фотография товара Ложка десертная «Каллиполис» сталь, металлический от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина180 мм
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Дориа», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Дориа», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая, черный

14
В наличии 1200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага для подачи «Энергия» белый, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5308
4 890 ₽

Бумага для подачи «Энергия» белый, салатовый

10
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 2000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, сланец

9
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Даймонд», 385мл, стекло, фиолетовый

15
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1107
1 190 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для горячих напитков с клапаном, 350мл, полипропилен, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Стакан для горячих напитков с клапаном, 350мл, полипропилен, бежевый

6
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от61015
710 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, пластик

12
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Бид» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6602
1 690 ₽

Чашка бульонная «Бид» фарфор

15
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «День и ночь», произведённого компанией ChiedoCover
от1 3702
1 390 ₽

Тарелка «День и ночь»

11
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела ложки десертные

Настоящее фото товара Ложка десертная «Аркада» сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от340
Оптовая цена

Ложка десертная «Аркада» сталь нержавеющая, металлическая

12
В наличии 531 шт.
Настоящее фото товара Ложка десертная «Адажио» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Ложка десертная «Адажио» сталь нержавеющая, металлический

9
В наличии 228 шт.
Настоящее фото товара Ложка десертная «Филет» сталь нержавеющий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от340
Оптовая цена

Ложка десертная «Филет» сталь нержавеющий, металлический

15
В наличии 12 шт.
Фотография товара Ложка десертная «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк» сталь нержавеющая, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка десертная «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк» сталь нержавеющая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040
Оптовая цена

Ложка десертная «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк» сталь нержавеющая, черный

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Ложка десертная «Атлантис» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от400
Оптовая цена

Ложка десертная «Атлантис» сталь нержавеющая, металлический

12
В наличии 660 шт.
Фотография товара Ложка десертная «Монтевидео» хромоникелевая сталь, хромированная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка десертная «Монтевидео» хромоникелевая сталь, хромированная, произведённого компанией ChiedoCover
от720
Оптовая цена

Ложка десертная «Монтевидео» хромоникелевая сталь, хромированная

10
В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Ложка десертная «Казали» сталь нержавеющая, состарена, произведённого компанией ChiedoCover
от570
Оптовая цена

Ложка десертная «Казали» сталь нержавеющая, состарена

11
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Ложка десертная «Эйч-арт ПВД Голд» сталь нержавеющая, золотой , произведённого компанией ChiedoCover
от1 410

Ложка десертная «Эйч-арт ПВД Голд» сталь нержавеющая, золотой

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Ложка десертная «Орсэй» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка десертная «Орсэй» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от170
Оптовая цена

Ложка десертная «Орсэй» сталь нержавеющая

12
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Ложка десертная «Стреза» сталь, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от250
Оптовая цена

Ложка десертная «Стреза» сталь, металлический

7
В наличии 300 шт.

Товар в корзине

Ложка десертная «Сибарис» сталь, металлический
Ложка десертная «Сибарис» сталь, металлический
от 610
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Дориа», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Дориа», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая, черный

14
В наличии 1200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага для подачи «Энергия» белый, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5308
4 890 ₽

Бумага для подачи «Энергия» белый, салатовый

10
В наличии 12 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3808
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, прозрачный

12
В наличии 2000 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, сланец

9
В наличии 9 шт.