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Ложка десертная «Аляска бэйсик» сталь нержавеющая, серебристый - фото 1

Ложка десертная «Аляска бэйсик» сталь нержавеющая, серебристый

Артикул: CH-061-056
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Ложка десертная «Аляска бэйсик» в строгом дизайне становится отличным столовым предметом для сервировки десертного стола. У нее классическая форма. Сама ложка круглая, ручка длинная, плотная и тонкая, что придает нежность изделию.


Длина ложки 182 см, ширина всего 3 мм. Товар выполнен из нержавеющей стали, имеет привлекательный серебряный блеск, который подчеркивает нежность этого изделия. Качество материала делает ее простой в уходе, возможно мытье в посудомоечной машине.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина182/55 мм
  • Ширина3 мм
  • Толщина2 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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