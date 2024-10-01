Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Ложка десертная «Аляска бэйсик» в строгом дизайне становится отличным столовым предметом для сервировки десертного стола. У нее классическая форма. Сама ложка круглая, ручка длинная, плотная и тонкая, что придает нежность изделию.
Длина ложки 182 см, ширина всего 3 мм. Товар выполнен из нержавеющей стали, имеет привлекательный серебряный блеск, который подчеркивает нежность этого изделия. Качество материала делает ее простой в уходе, возможно мытье в посудомоечной машине.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина182/55 мм
- Ширина3 мм
- Толщина2 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт