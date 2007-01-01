Товар в корзине. Перейти
Горшок для запекания «Мечта хозяйки» керамика - фото 1

Горшок для запекания «Мечта хозяйки» керамика

Артикул: CH-062-272
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Горшок для запекания «Млечный путь» фарфор
Фотография товара Горшок для запекания «Млечный путь» фарфор от компании ChiedoCover.
Следующий Горшок для запекания «Тирамису» керамика
Фотография товара Горшок для запекания «Тирамису» керамика от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр100 мм
  • Материалкерамика
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела горшки для запекания

Товар в корзине

Горшок для запекания «Мечта хозяйки» керамика
Горшок для запекания «Мечта хозяйки» керамика
от 270
310 ₽
В корзине

С этим товаром покупают