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Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт» - фото 1

Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт»

Артикул: CH-062-329
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тарелка из коллекции Evolutions White бренда Arcoroc – это пример современного дизайна в сочетании с функциональностью. Сделанная из прочного стекла, эта глубокая тарелка отличается своей вместительностью, что делает ее идеальной для подачи горячих блюд. Элегантная глубокая тарелка из белого стекла добавит изысканности любому столу. Имеет высокие борта, диаметр – 20 см. Вмещает 800 мл готового блюда.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Диаметр200 мм
  • Вес0.330 кг
  • Объем0.800 л
  • Материалстекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт»
Тарелка глубокая «Эволюшнс Уайт»
от 240
В корзине

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