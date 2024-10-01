Характеристики товара
Описание
В упаковке 216 шт.
Металлический столовый прибор отличается продуманной формой. У него красивая длинная ручка, которая постепенно расширяется кверху. Длина товара 197 мм. У вики четыре тонких зубчика, ширина ее всего 2,5 см. Аккуратная форма и простейший дизайн становятся идеальными для сервировки праздничного или обычного стола.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина197 мм
- Глубина25 мм
- Вес0.036 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке216 шт