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Вилка столовая «М18» - фото 1

Вилка столовая «М18»

Артикул: CH-060-796
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 216 шт.

Металлический столовый прибор отличается продуманной формой. У него красивая длинная ручка, которая постепенно расширяется кверху. Длина товара 197 мм. У вики четыре тонких зубчика, ширина ее всего 2,5 см. Аккуратная форма и простейший дизайн становятся идеальными для сервировки праздничного или обычного стола.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина197 мм
  • Глубина25 мм
  • Вес0.036 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке216 шт

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