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Блюдо для запекания с ручкой «Серфис» керамика - фото 1

Блюдо для запекания с ручкой «Серфис» керамика

Артикул: CH-062-637
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр160 мм
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Блюдо для запекания с ручкой «Серфис» керамика
Блюдо для запекания с ручкой «Серфис» керамика
от 3 670
3 890 ₽
В корзине

С этим товаром покупают