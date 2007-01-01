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Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5050-1PL Solumn, произведённого компанией ChiedoCover
Светодиодный подвесной светильник V5050-1PL Solumn
34 оценки
6 39074
23 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светодиодный подвесной светильник V5050-1PL Solumn - фото 1Светодиодный подвесной светильник V5050-1PL Solumn - фото 2
Распродажа

Светодиодный подвесной светильник V5050-1PL Solumn

Артикул: CH-027-459
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина200 мм
  • Ширина200 мм
  • Высота1200 мм
  • Материалметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Светильник Moderli V5050-1PL Solumn подвесной светодиодный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Ширина200 мм
  • Высота1200 мм
  • Материалметалл
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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