Характеристики товара
Описание
Классический светодиодный подвесной светильник в современном стиле. Плафон встроен в металлический каркас, а цельная вставка из матового стекла мягко и комфортно рассеивает свет. Металлический каркас золотого цвета дополнен декорированной вставкой в виде белого камня. Общая высота светильника составляет 120 см, отличный вариант для высоких потолков. При монтаже высоту светильника можно отрегулировать. Оригинальный образ светильника украсит любой современный интерьер кухни, холла или обеденной зоны.
- Площадь освещения 8 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 12 Вт.
- Общая мощность светильника 12 Вт.
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина200 мм
- Длина200 мм
- Материалметалл
- Цветзолотой