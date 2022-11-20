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Светодиодная люстра на штанге V5071-CL Run

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Характеристики товара

Описание

Стильная светодиодная люстра Run на штанге. Плафоны в виде колец разных размеров встроены в каркас люстры, образуя единую композицию. Источником света служат светодиодные ленты с общей мощностью 80 Вт. Каждый осветительный элемент имеет силиконовую вставку для более мягкого и комфортного освещения. Металлический каркас состоит из нескольких многоуровневых сегментов, которые можно крутить вокруг оси, настраивая освещение на свой вкус. Общая длина светильника составляет 129 см, что позволяет охватывать большую площадь для освещения. Данная модель впишется в любой интерьер в современном стиле.

  • Площадь освещения 20 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 80 Вт.
  • Общая мощность светильника 80 Вт.
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Основные характеристики

  • Высота680 мм
  • Материалметалл, силикон
  • Цветбелый, черный

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