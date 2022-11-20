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Светодиодная потолочная люстра с пультом V2751-CL Adam LED 264

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Характеристики товара

Описание

Современная светодиодная потолочная люстра в стиле хай-тек. Металлический каркас белого цвета витиеватой формы дополнен LED лентой общей мощностью 264 Вт и со световым потоком 14780 Лм. С помощью пульта управления в комплекте можно настроить цветовую температуру освещения в пределах 3000K-6500K. Лаконичный и воздушный дизайн люстры Adam дополнит любой современный интерьер, и обеспечит качественное яркое освещение площадью 20 м².

  • Площадь освещения 20 м2
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED

Упаковка

1 короб/ 1 шт

Габариты: 77*71*22

Вес брутто:

Объем: 1,203

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Основные характеристики

  • Высота180 мм
  • Диаметр750 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый

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