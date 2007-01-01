Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник лофт Зиг-Заг
56 оценок
15 990
Товар в корзине. Перейти
Светильник лофт Зиг-Заг - фото 1Светильник лофт Зиг-Заг - фото 2Светильник лофт Зиг-Заг - фото 3Светильник лофт Зиг-Заг - фото 4
3D-модель
Примерить в интерьере

Светильник лофт Зиг-Заг

Артикул: CH-008-063
56 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1030 мм
  • Глубина25 мм
  • Высота225 мм
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник лофт 5 ламп
Фотография товара Светильник лофт 5 ламп от компании ChiedoCover.
Следующий Светильник лофт Зиг-Заг Трио
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1030 мм
  • Глубина25 мм
  • Высота225 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Светильник лофт Зиг-Заг - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Светильник лофт Зиг-Заг - каркас в цвете ШампаньШампань
Светильник лофт Зиг-Заг - каркас в цвете БронзаБронза
Светильник лофт Зиг-Заг - каркас в цвете ТитанТитан
Светильник лофт Зиг-Заг - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Светильник лофт Зиг-Заг - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Светильник лофт Зиг-Заг - каркас в цвете СереброСеребро
Светильник лофт Зиг-Заг - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Светильник лофт Зиг-Заг - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Светильник лофт Зиг-Заг - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Светильник лофт Зиг-Заг - каркас в цвете ПиранПиран
Светильник лофт Зиг-Заг - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Светильник лофт Зиг-Заг - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Светильник лофт Зиг-Заг - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Светильник лофт Зиг-Заг - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Светильник лофт Зиг-Заг - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Светильник лофт Зиг-Заг - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Похожие товары

Фотография товара Светильник лофт Клетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Клетка, произведённого компанией ChiedoCover
от3 080

Светильник лофт Клетка

51
Фотография товара Светильник лофт Трапеция от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Светильник лофт Трапеция

66
Фотография товара Светильник лофт Стрекоза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Светильник лофт Стрекоза

74
Фотография товара Светильник лофт Стрекоза 300 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза 300, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Светильник лофт Стрекоза 300

79
Фотография товара Светильник лофт Трапеция ХХХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция ХХХ, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Светильник лофт Трапеция ХХХ

47
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Трио, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Светильник лофт Зиг-Заг Трио

60
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590

Светильник лофт Зиг-Заг Сэкст напольный

72
Фотография товара Светильник лофт Вертолет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Вертолет, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Светильник лофт Вертолет

42

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Лекьюер Сидней, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Лекьюер Сидней, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 59044
8 090 ₽

Светильник подвесной Лекьюер Сидней, коричневый

8
В наличии 89 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Кернел Малет, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Кернел Малет, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 19034
4 790 ₽

Светильник подвесной Кернел Малет, золотой

12
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Нексус Лессе, розовый, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Нексус Лессе, розовый, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 69048
7 090 ₽

Светильник подвесной Нексус Лессе, розовый, зеленый

15
  • зеленый, розовый
  • черный
В наличии 54 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Пресерв Скрамбел, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Пресерв Скрамбел, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 69059
6 490 ₽

Светильник подвесной Пресерв Скрамбел, белый

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Сага Песаро, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Сага Песаро, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 19049
6 190 ₽

Светильник подвесной Сага Песаро, золотой

11
  • золотой
  • белый
  • черный
  • хромированный
В наличии 108 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Консол Косми, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Консол Косми, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09073
15 090 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной Консол Косми, серый, черный

10
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Глидер Атла, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Глидер Атла, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09056
6 890 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Глидер Атла, белый

14
  • белый
  • черный
В наличии 77 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Партитион Леви, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Партитион Леви, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
7 59044
13 490 ₽

Светильник подвесной Партитион Леви, прозрачный

7
В наличии 58 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Ваит Барокко, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Ваит Барокко, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 09055
6 790 ₽

Светильник подвесной Ваит Барокко, золотой

7
  • белый, золотой
  • черный
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Кнот Металикана, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Кнот Металикана, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 39041
10 790 ₽

Светильник подвесной Кнот Металикана, серый

10
В наличии 24 шт.

Другие товары из раздела люстры

Фотография товара Светильник лофт Трапеция от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Светильник лофт Трапеция

66
Фотография товара Светильник лофт Стрекоза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490

Светильник лофт Стрекоза

74
Фотография товара Светильник лофт Стрекоза 300 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Стрекоза 300, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Светильник лофт Стрекоза 300

79
Фотография товара Светильник лофт ХХХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт ХХХ, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390

Светильник лофт ХХХ

43
Фотография товара Светильник лофт Вертолет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Вертолет, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Светильник лофт Вертолет

42
Фотография товара Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790

Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг

53
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная Анчор Максимилиан, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Анчор Максимилиан, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от13 69061
34 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Анчор Максимилиан, белый, золотой

38
В наличии 16 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Люстра подвесная Анчор Максимилиан, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79058
29 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Анчор Максимилиан, белый, серебряный

35
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная Локус Дарк, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Локус Дарк, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99072
20 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Локус Дарк, серебряный

32
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 69067
25 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный

36
В наличии 24 шт.

Товар в корзине

Светильник лофт Зиг-Заг
Светильник лофт Зиг-Заг
от 15 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Лекьюер Сидней, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Лекьюер Сидней, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 59044
8 090 ₽

Светильник подвесной Лекьюер Сидней, коричневый

8
В наличии 89 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Кернел Малет, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Кернел Малет, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
3 19034
4 790 ₽

Светильник подвесной Кернел Малет, золотой

12
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Нексус Лессе, розовый, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Нексус Лессе, розовый, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 69048
7 090 ₽

Светильник подвесной Нексус Лессе, розовый, зеленый

15
  • зеленый, розовый
  • черный
В наличии 54 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Пресерв Скрамбел, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Пресерв Скрамбел, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 69059
6 490 ₽

Светильник подвесной Пресерв Скрамбел, белый

10
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности