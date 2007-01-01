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Настоящее фото товара Мини кухня Пирес, итальянский орех, произведённого компанией ChiedoCover
Мини кухня Пирес, итальянский орех
46 оценок
71 890
Товар в корзине. Перейти
Мини кухня Пирес, итальянский орех - фото 1Мини кухня Пирес, итальянский орех - фото 2Мини кухня Пирес, итальянский орех - фото 3Мини кухня Пирес, итальянский орех - фото 4

Мини кухня Пирес, итальянский орех

Артикул: CH-033-383
46 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота2000 мм
  • МатериалЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Далеко не каждый человек, работающий в офисе, может позволить себе вкусно поесть. Зачастую, кухня в офисном помещении бывает и не предусмотрена, особенно, если площадь всего предприятия невелика и на счету каждый квадратный метр. В таком случае, настоящим спасением для сотрудников может оказаться этот шкаф - мини-кухня для офиса. Его габариты (100х60х200 см), позволят установить его практически везде, а большое количество полок, удобных ящиков и выдвижная столешница позволят не отказывать себе в полноценном питании даже на работе. Если вы волнуетесь о совместимости этой кухни с общим интерьером помещения, то вы делаете это абсолютно напрасно - её внешний вид абсолютно нейтрален, а возможность выбрать один из нескольких различных цветов избавит вас от всяких сомнений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота2000 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки2010 мм
  • Вес упаковки100 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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