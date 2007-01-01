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Настоящее фото товара Комод Реине Прованс, произведённого компанией ChiedoCover
Комод Реине Прованс
48 оценок
38 390
Товар в корзине. Перейти
Комод Реине Прованс - фото 1Комод Реине Прованс - фото 2

Комод Реине Прованс

Артикул: CH-030-416
48 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота880 мм
  • МатериалЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комод имеет 13 выдвижных ящиков разных размеров, расположенных в пяти горизонтальных рядах. Движение ящиков происходит скольжением без направляющих, по фанерным брускам, установленных на дно отделений. Стенки ящиков выполнены из ЛДСП 10 мм в цвет корпуса. Ручки черного цвета

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота880 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветжелтый, коричневый, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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