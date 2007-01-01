Характеристики товара
Описание
Комод имеет 13 выдвижных ящиков разных размеров, расположенных в пяти горизонтальных рядах. Движение ящиков происходит скольжением без направляющих, по фанерным брускам, установленных на дно отделений. Стенки ящиков выполнены из ЛДСП 10 мм в цвет корпуса. Ручки черного цвета
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина440 мм
- Высота880 мм
- МатериалЛДСП
- Цветжелтый, коричневый, белый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет