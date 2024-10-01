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Минибар COLD VINE MCA-50B - фото 1Минибар COLD VINE MCA-50B - фото 2

Минибар COLD VINE MCA-50B

Артикул: CH-067-478
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный, эргономичный и функциональный минибар лидирующего бренда Cold Vine подойдет для развития гостиничного бизнеса.

Помимо пищевой продукции, храните косметические мази, бальзамы и натуральную косметику, которая требует специальных условий хранения.

Приоритет минибара MCA-50B – бесшумная работа (0дБ). Устанавливайте минибары Cold Vine в отельных номерах.

Эффективная работа и технологичность модели обеспечат спокойный отдых гостям.

Температура, °C: от +6 до +11

Охлаждение: Абсорбционный

Автоматическая разморозка: Да

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота570 мм
  • Вес17 кг
  • Объем50 л
  • Мощность60 Вт

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки475 мм
  • Высота упаковки360 мм
  • Глубина упаковки290 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки18.50 кг

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