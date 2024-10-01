Характеристики товара
Описание
Элегантный, эргономичный и функциональный минибар лидирующего бренда Cold Vine подойдет для развития гостиничного бизнеса.
Помимо пищевой продукции, храните косметические мази, бальзамы и натуральную косметику, которая требует специальных условий хранения.
Приоритет минибара MCA-50B – бесшумная работа (0дБ). Устанавливайте минибары Cold Vine в отельных номерах.
Эффективная работа и технологичность модели обеспечат спокойный отдых гостям.
Температура, °C: от +6 до +11
Охлаждение: Абсорбционный
Автоматическая разморозка: Да
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина480 мм
- Высота570 мм
- Вес17 кг
- Объем50 л
- Мощность60 Вт
Параметры упаковки
- Ширина упаковки475 мм
- Высота упаковки360 мм
- Глубина упаковки290 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки18.50 кг